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Депутат Толстой: Россия выходит из Совета Европы

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Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Об этом 15 марта заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ в парламентской ассамблее организации (ПАСЕ) Петр Толстой.

По его словам, соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова уже вручено генсеку организации.

«Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил Толстой.

Депутат Леонид Слуцкий добавил, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. «Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — пообещал парламентарий.

Комитет министров Совета Европы 25 февраля принял решение отстранить Россию от деятельности организации после начала специальной операции на Украине.

Россия присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года. С 10 апреля 2014 года по 26 июня 2019 года российская делегация была лишена права голосовать, входить в состав руководящих органов и участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ. С конца июня 2019-го права российской делегации были восстановлены в полном объёме. О том, какие обязательства брала на себя Москва перед и после подписания Европейской конвенции, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (37)

tochilshik
гаденыш своего добился.вот такие наши представители в Европе.
Вася ПУПКИН
надеюсь взнос не платили в эту организацию. хватит субсидировать этот шабош.
Ренат Хайретдинов
Где деньги которые туда занесли?
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