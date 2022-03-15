Депутат Толстой: Россия выходит из Совета Европы

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Об этом 15 марта заявил депутат Госдумы и глава делегации РФ в парламентской ассамблее организации (ПАСЕ) Петр Толстой.

По его словам, соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова уже вручено генсеку организации.



«Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил Толстой.



Депутат Леонид Слуцкий добавил, что при выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. «Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — пообещал парламентарий.

