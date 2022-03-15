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«Аэрофлот» организует спецрейсы для вывоза туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшел

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Российские туристы смогут вернуться на родину из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских островов спецрейсами «Аэрофлота». Об этом 15 марта сообщила пресс-служба авиакомпании.

17 марта запланирован рейс Дубай — Москва, вылет в 10:50. 18 марта самолеты полетят в российскую столицу из Бангкока (13:35) и Виктории (22:20). Время указано местное.

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ», — уточнили в компании.

5 марта стало известно, что «Аэрофлот» приостановит международные рейсы. По данным Ассоциации туроператоров, сейчас около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы.

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Комментарии (12)

X-кот
SlawaPiter сколько там посадочных мест? и сколько их еще летает? лет 300 будут вывозить
SlawaPiter
Перелеты будут осуществляться комфортабельными бортами АН-2...
Денеб
Наши туристы любят экстрим.... Вот они его и получили.....
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