«Аэрофлот» организует спецрейсы для вывоза туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшел

Российские туристы смогут вернуться на родину из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских островов спецрейсами «Аэрофлота». Об этом 15 марта сообщила пресс-служба авиакомпании.
17 марта запланирован рейс Дубай — Москва, вылет в 10:50. 18 марта самолеты полетят в российскую столицу из Бангкока (13:35) и Виктории (22:20). Время указано местное.
«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полётным сегментом из РФ», — уточнили в компании.
5 марта стало известно, что «Аэрофлот» приостановит международные рейсы. По данным Ассоциации туроператоров, сейчас около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы.