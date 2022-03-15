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Суд не стал отпускать Коновалова под домашний арест, несмотря на более чем сотню просьб его соратников

Суд в Петербурге оставил в силе постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова. В конце января его арестовали по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве.

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Как сообщили 15 марта в объединенной пресс-службе городских судов, адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест. Сам Коновалов заявлял, что возможности скрыться у него нет и делать это он не планирует.

За него вступились и многочисленные соратники — в 107 заявлениях, которые защита просила приобщить к материалам, они ручались за лидера «барного подполья», обещая, что тот будет вести себя хорошо.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

«Выяснилось, что соратники ошиблись судом и заявления вышли ненадлежащими. Суд отказал в приобщении», — рассказали в пресс-службе.

Но не только на бумаге союзники Коновалова попытались оказать ему поддержку — многие из них присутствовали в здании суда на протяжении процесса. Из-за гомона им сделали замечание.

«Я считаю себя абсолютно невиновным. Невиновному человеку находиться в тюрьме очень сложно. Считаю, что это дело политически мотивировано из-за того, что я высказывал свою позицию по поводу QR-кодов. Прошу домашний арест», — заявил Коновалов, тем не менее его просьбе не вняли.

«Фонтанка» писала, что 28 января Александр Коновалов был арестован по обвинению в посредничестве в даче взятки. По версии следствия, он помогал антикафе Pacman вернуть имущество, изъятое в ходе проверки полиции.

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Комментарии (9)

Эд Хэммет
Ещё не все его активы отжали. Сажали ведь для этого. Рано выпускать. А то, что преступление вменяется экономическое и дети несовершеннолетние, так это пустячок.
Эд Хэммет
Ещё не все его активы отжали. Сажали ведь для этого. Рано выпускать.
SU LUX INN
"соратники" - экое вы словечко Подобрали для прихвостней!
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