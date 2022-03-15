Суд не стал отпускать Коновалова под домашний арест, несмотря на более чем сотню просьб его соратников

Как сообщили 15 марта в объединенной пресс-службе городских судов, адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест. Сам Коновалов заявлял, что возможности скрыться у него нет и делать это он не планирует.

За него вступились и многочисленные соратники — в 107 заявлениях, которые защита просила приобщить к материалам, они ручались за лидера «барного подполья», обещая, что тот будет вести себя хорошо.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

«Выяснилось, что соратники ошиблись судом и заявления вышли ненадлежащими. Суд отказал в приобщении», — рассказали в пресс-службе.

