Суд не стал отпускать Коновалова под домашний арест, несмотря на более чем сотню просьб его соратников

Как сообщили 15 марта в объединенной пресс-службе городских судов, адвокат просил отправить обвиняемого под домашний арест. Сам Коновалов заявлял, что возможности скрыться у него нет и делать это он не планирует.
За него вступились и многочисленные соратники — в 107 заявлениях, которые защита просила приобщить к материалам, они ручались за лидера «барного подполья», обещая, что тот будет вести себя хорошо.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
«Выяснилось, что соратники ошиблись судом и заявления вышли ненадлежащими. Суд отказал в приобщении», — рассказали в пресс-службе.
Но не только на бумаге союзники Коновалова попытались оказать ему поддержку — многие из них присутствовали в здании суда на протяжении процесса. Из-за гомона им сделали замечание.
«Я считаю себя абсолютно невиновным. Невиновному человеку находиться в тюрьме очень сложно. Считаю, что это дело политически мотивировано из-за того, что я высказывал свою позицию по поводу QR-кодов. Прошу домашний арест», — заявил Коновалов, тем не менее его просьбе не вняли.
«Фонтанка» писала, что 28 января Александр Коновалов был арестован по обвинению в посредничестве в даче взятки. По версии следствия, он помогал антикафе Pacman вернуть имущество, изъятое в ходе проверки полиции.