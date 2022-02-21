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Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга Коновалова. Он задолжал налоговой 1,4 млн руб.

Арбитражный суд Пскова признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы о признании Александра Коновалова несостоятельным (банкротом).

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Как следует из картотеки суда, 16 февраля в его отношении введена процедура реструктуризации долгов.

В реестр требований кредиторов Александра Коновалова включены претензии ФНС на 1,4 млн рублей, в том числе более 800 тыс. рублей основного долга, 128 тыс. рублей пеней и 425 тыс. рублей штрафов, «учитывая сумму пени и штрафов отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащую удовлетворению после погашения основного долга и причитающихся процентов».

Александр Коновалов в начале января 2022 года создал сайт с перечнем заведений, которые заявили, что не будут просить у своих клиентов QR-коды с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19. Таким образом, они открыто не подчинились коронавирусным правилам, установленным Смольным. За этим последовали рейды, в ходе которых 20 баров, преимущественно в центре Петербурга, были опечатаны за нарушение эпидемиологических правил, возле их входов появились посты Росгвардии и полиции.

Власти Петербурга утверждали, что участники сопротивления поплатились не только за отказ от проверки QR-кодов, но и за другие многочисленные нарушения. Суть креативного подхода Александра Коновалова к бизнесу и соблюдению коронавирусных ограничений ранее подробно описывала «Фонтанка».

28 января Александр Коновалов был арестован по обвинению в посредничестве в даче взятки. По версии следствия, он помогал антикафе Pacman вернуть имущество, изъятое в ходе проверки полиции.

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Комментарии (16)

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Напомним, с 21 февраля в Татарстане официально перестанет действовать система QR-кодов в общественных местах и транспорте. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Снимаются ограничения по доступу на объекты розничной торговли, общепита и транспорта всех категорий граждан, несовершеннолетних, а также ограничения на ночную торговлю, оказание услуг бани и саун в ночное время, проведение ярмарок и снимаются ограничения по загрузке гостиниц.
Инкогнито2021
Губер ничменый, и подчиненных перемарал в фикалиях!!!
IvanIhtiolog
позорище нашей налогово-исполнительной системы
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