Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга Коновалова. Он задолжал налоговой 1,4 млн руб.

Как следует из картотеки суда, 16 февраля в его отношении введена процедура реструктуризации долгов.

В реестр требований кредиторов Александра Коновалова включены претензии ФНС на 1,4 млн рублей, в том числе более 800 тыс. рублей основного долга, 128 тыс. рублей пеней и 425 тыс. рублей штрафов, «учитывая сумму пени и штрафов отдельно в реестре требований кредиторов как подлежащую удовлетворению после погашения основного долга и причитающихся процентов».



Александр Коновалов в начале января 2022 года создал сайт с перечнем заведений, которые заявили, что не будут просить у своих клиентов QR-коды с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19. Таким образом, они открыто не подчинились коронавирусным правилам, установленным Смольным. За этим последовали рейды, в ходе которых 20 баров, преимущественно в центре Петербурга, были опечатаны за нарушение эпидемиологических правил, возле их входов появились посты Росгвардии и полиции.

