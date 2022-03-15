«Пара-бара-пам! Фиу!» Петербуржцы попрощались с «Макдоналдсом» шуткой

Грустно так, что остаётся только смеяться. Не потерявшие чувство юмора петербуржцы пошутили после закрытия «Макдоналдсов».
Днём 15 марта над входом в уже закрытый ресторан McDonald's на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна появилась «вывеска», напоминающая кадр из «Ералаша». Большинству россиян знакома задорная мелодия, сопровождающая этот кадр и ставшая своего рода звуковым мемом для обозначения яркого или курьёзного финала: «Пара-бара-пам! Фиу!»
Подписчики телеграм-канала «Мегаполис» успели сфотографировать «вывеску». Фотограф «Фонтанки» её уже не застал.
Напомним, на прошлой неделе руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, обещав выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников. Однако утром 14 марта рестораны в Петербурге оказались открыты. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's объяснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов. Сегодня, 15 марта, рестораны уже окончательно закрылись. Теперь за гамбургерами надо ехать в Сибирь: там заведения «Макдоналдс» продолжают функционировать в штатном режиме.