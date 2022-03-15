«Пара-бара-пам! Фиу!» Петербуржцы попрощались с «Макдоналдсом» шуткой

не буду говорить о полезности/вреде еды из Макдональдса. А скажу, что нас планомерно и жестоко лишают ВЫБОРА того образа жизни, который мы считаем для себя приемлемым. Лишают возможности путешествовать там, где мы хотим, есть, покупать, носить то, что мы хотим. Кто-то радостно хлопает в ладошки, что жирная картошка "ушла" и их дети перестанут канючить сводить их в мак. Но у тебя был всегда выбор не водить детей в мак или водить по праздникам. А сейчас выбора нет вообще. и дальше, если все так и будет продолжаться, удавка будет затягиваться еще сильнее - валюта, железный занавес, одинаковые темно-синие спортивные трикотажные костюмы и серые пальто, тюрьма за выражение собственного мнения. эту удавку нам затягивает не запад, не нато, а наша власть сама.