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«Пара-бара-пам! Фиу!» Петербуржцы попрощались с «Макдоналдсом» шуткой

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Грустно так, что остаётся только смеяться. Не потерявшие чувство юмора петербуржцы пошутили после закрытия «Макдоналдсов».

Днём 15 марта над входом в уже закрытый ресторан McDonald's на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна появилась «вывеска», напоминающая кадр из «Ералаша». Большинству россиян знакома задорная мелодия, сопровождающая этот кадр и ставшая своего рода звуковым мемом для обозначения яркого или курьёзного финала: «Пара-бара-пам! Фиу!»

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
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Подписчики телеграм-канала «Мегаполис» успели сфотографировать «вывеску». Фотограф «Фонтанки» её уже не застал.

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Напомним, на прошлой неделе руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, обещав выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников. Однако утром 14 марта рестораны в Петербурге оказались открыты. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's объяснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов. Сегодня, 15 марта, рестораны уже окончательно закрылись. Теперь за гамбургерами надо ехать в Сибирь: там заведения «Макдоналдс» продолжают функционировать в штатном режиме.

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

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Комментарии (22)

Swebaka
Из Маликова: "всё вернётся, всё опять вернётся..."
266161435
не буду говорить о полезности/вреде еды из Макдональдса. А скажу, что нас планомерно и жестоко лишают ВЫБОРА того образа жизни, который мы считаем для себя приемлемым. Лишают возможности путешествовать там, где мы хотим, есть, покупать, носить то, что мы хотим. Кто-то радостно хлопает в ладошки, что жирная картошка "ушла" и их дети перестанут канючить сводить их в мак. Но у тебя был всегда выбор не водить детей в мак или водить по праздникам. А сейчас выбора нет вообще. и дальше, если все так и будет продолжаться, удавка будет затягиваться еще сильнее - валюта, железный занавес, одинаковые темно-синие спортивные трикотажные костюмы и серые пальто, тюрьма за выражение собственного мнения. эту удавку нам затягивает не запад, не нато, а наша власть сама.
Джеко
Скатертью дорога-говорят совсем глупые люди.
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