Тульский пенсионер, застреливший из ружья двухлетнюю, будет сидеть в колонии фактически до конца жизни

Суд в Тульской области вынес приговор 69-летнему жителю города Щекино, который устроил стрельбу по детской площадке. В результате погиб ребенок, а его мать надолго оказалась в больнице.



Как сообщает СК РФ 15 марта, мужчину обвиняли в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в августе 2021 года он выпил, а потом решил устроить пальбу из ружья, дуло которого было направлено на детскую площадку. По ней в этот момент шла 42-летняя женщина с двухлетней девочкой на руках. Малышка погибла на месте.

