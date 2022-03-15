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Тульский пенсионер, застреливший из ружья двухлетнюю, будет сидеть в колонии фактически до конца жизни

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Суд в Тульской области вынес приговор 69-летнему жителю города Щекино, который устроил стрельбу по детской площадке. В результате погиб ребенок, а его мать надолго оказалась в больнице.

Как сообщает СК РФ 15 марта, мужчину обвиняли в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в августе 2021 года он выпил, а потом решил устроить пальбу из ружья, дуло которого было направлено на детскую площадку. По ней в этот момент шла 42-летняя женщина с двухлетней девочкой на руках. Малышка погибла на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 18, 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также был удовлетворен иск о компенсации морального вреда в общей сумме 2,5 млн рублей.

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Комментарии (1)

White Elk
А что Росгвардия, кто будет отвечать за ружье у алкоголика?
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