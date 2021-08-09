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СК показал видео с места, где пьяный пенсионер застрелил ребенка

Жителя Тульской области подозревают в убийстве ребенка. Мужчина взялся за ружье после того, как кто-то назвал его толстым и пьяным.

Следственный комитет РФ 9 августа опубликовал видео с места происшествия в Тульской области, где пенсионер застрелил двухлетнюю девочку.

По версии правоохранителей, вечером 8 августа в деревне Панарино 69-летний пьяный мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок скончался, мать девочки госпитализирована.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Автор: Следственный комитет РФ

Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, также они допрашивают подозреваемого и свидетелей.

По данным источника РИА Новости, мужчина — алкоголик. Он взялся за оружие после того, как кто-то назвал его толстым и пьяным. Гражданин стрелял не прицельно — в первый раз он выстрелил в небо, во второй в сторону. Именно последний спуск курка и привел к гибели ребенка.

RT со ссылкой на местные СМИ передаёт, что мужчину обидели дети, игравшие на улице. Он пошёл домой за ружьём. Когда он вернулся, дети разбежались, но он всё равно стал стрелять.

На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (17)

Анна Эстедт
Доступ к медицине (включая вытаскивание младенцев с того света) и отсутствие необходимости зарабатывать (пенсии, кормилицы-жены) всякое биоразнообразие сохраняет в обществе.
fw252
помню, когда мне было шесть лет, сосед напротив зарезал собутыльника кухонным ножом. И таки что Вы думаете? Оборот ножей после того случая так и не ужесточили. Эта КПСС была - не то что ЕдРо. С ЕдРом не забалуешь - чуть что - так жди увеличения количества бумажек. И бумагодавателей. Знают толк в заботе о народе.
covid19
они запретили оружие до 21 года, а оно вылезло с другой стороны. Дурачки не могут понять, что проблема в другом
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