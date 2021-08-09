СК показал видео с места, где пьяный пенсионер застрелил ребенка

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии правоохранителей, вечером 8 августа в деревне Панарино 69-летний пьяный мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок скончался, мать девочки госпитализирована.

Сейчас место происшествия осматривают следователи и криминалисты, также они допрашивают подозреваемого и свидетелей.



По данным источника РИА Новости, мужчина — алкоголик. Он взялся за оружие после того, как кто-то назвал его толстым и пьяным. Гражданин стрелял не прицельно — в первый раз он выстрелил в небо, во второй в сторону. Именно последний спуск курка и привел к гибели ребенка.



RT со ссылкой на местные СМИ передаёт, что мужчину обидели дети, игравшие на улице. Он пошёл домой за ружьём. Когда он вернулся, дети разбежались, но он всё равно стал стрелять.



На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

