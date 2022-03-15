Производитель сигарет Imperial Brands начал переговоры о передаче бизнеса юрлицу в РФ

Производитель табачной продукции Imperial Brands, ранее заявивший о приостановке работы в России, начал переговоры с российским юридическим лицом о передаче бизнеса в РФ. Об этом свидетельствует сообщение на русскоязычном сайте компании.



«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», — гласит сообщение пресс-службы от 15 марта.

