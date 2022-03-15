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Производитель сигарет Imperial Brands начал переговоры о передаче бизнеса юрлицу в РФ

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Производитель табачной продукции Imperial Brands, ранее заявивший о приостановке работы в России, начал переговоры с российским юридическим лицом о передаче бизнеса в РФ. Об этом свидетельствует сообщение на русскоязычном сайте компании.

«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи», — гласит сообщение пресс-службы от 15 марта.

В записи, опубликованной на глобальном сайте Imperial Brands, речь идет о передаче российских активов и операций «местной третьей стороне».

Ранее британская табачная компания Imperial Brands заявила о приостановке всех операций в России. Уточнялось, что за решением последует остановка производства на заводе в Волгограде, а также прекращение продаж и маркетинговой деятельности. Фирма пообещала обеспечить выплаты зарплат российским сотрудникам.

Концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под такими наименованиями, как Davidoff, «Максим», Gauloises, JPS, Fine и West.

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Комментарии (6)

Klaus_Nesanta
жалкие люди эти никотинозависимые
hal9000
У них Давидов если тока ниче..остальное хрень..выкинуть на помойку..там табака то нет..одни добавки чтоб бумага в сигарете сразу не сгорала а немного как бы тлела как от табака..)
274495752
Придется листья с березы сушить.
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