Табачная компания Imperial Brands решила приостановить продажи и производство в России

Британская табачная компания Imperial Brands заявила о приостановке всех операций в России. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на ее сайте 9 марта.



Уточняется, что за решением последует остановка производства на заводе в Волгограде, а также прекращение продаж и маркетинговой деятельности.



«Это решение принято в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьезных нарушений. Мы будем поддерживать наших российских сотрудников: пока операции приостановлены, выплаты зарплат продолжаются», — гласит сообщение на сайте компании.

