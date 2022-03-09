Табачная компания Imperial Brands решила приостановить продажи и производство в России

Британская табачная компания Imperial Brands заявила о приостановке всех операций в России. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на ее сайте 9 марта.
Уточняется, что за решением последует остановка производства на заводе в Волгограде, а также прекращение продаж и маркетинговой деятельности.
«Это решение принято в условиях крайне сложной обстановки в России в результате международных санкций и последовавших за ними серьезных нарушений. Мы будем поддерживать наших российских сотрудников: пока операции приостановлены, выплаты зарплат продолжаются», — гласит сообщение на сайте компании.
В Imperial Brands добавили, что приостановили свою деятельность в том числе на Украине, чтобы обеспечить безопасность 600 сотрудников, находящихся в этой стране.
Отмечается, что в 2021 году на долю России и Украины пришлось около 2% выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли. Обе страны являются относительно небольшими рынками для группы.
Концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под такими наименованиями, как Davidoff, Winston, Gauloises, JPS, Fine и West.
9 марта о приостановке производства и реализации пива в России заявила компания Heineken. Ранее датский пивоваренный концерн Carlsberg Group решил прекратить инвестиции в РФ.