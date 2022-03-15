Курпатов отсудил 11 млн рублей у фирмы бывшего помощника Иевского

Петербургский предприниматель, доктор Андрей Курпатов выиграл иск против компаний своего бывшего помощника Алексея Иевского «Онлайн Продакшн» на сумму более 11 млн рублей.



Информация об этом появилась 14 марта в электронной картотеке арбитражных дел. Судебный акт пока не опубликован в системе.



ИП Курпатов подал иск к «Онлайн Продакшн» в конце ноября 2021 года. С чем связаны требования, не раскрывается. Также Курпатов подал к фирме еще один иск — о взыскании 3 млн рублей задолженности. Суд отложил заседание по делу на 18 апреля.

