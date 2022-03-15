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Курпатов отсудил 11 млн рублей у фирмы бывшего помощника Иевского

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Петербургский предприниматель, доктор Андрей Курпатов выиграл иск против компаний своего бывшего помощника Алексея Иевского «Онлайн Продакшн» на сумму более 11 млн рублей.

Информация об этом появилась 14 марта в электронной картотеке арбитражных дел. Судебный акт пока не опубликован в системе.

ИП Курпатов подал иск к «Онлайн Продакшн» в конце ноября 2021 года. С чем связаны требования, не раскрывается. Также Курпатов подал к фирме еще один иск — о взыскании 3 млн рублей задолженности. Суд отложил заседание по делу на 18 апреля.

По данным СПАРК, Иевский создал ООО «Онлайн Продакшн» в 2020 году. Он был его директором и единственным владельцем.

Алексей Иевский работал личным помощником у известного доктора Андрея Курпатова и состоял с ним в личных отношениях. Доверие в паре было настолько велико, что патрон не смотрел на то, как ведет дела его помощник. Но после расставания он написал заявление в полицию о мошенничестве на сумму более 9 млн рублей, которое якобы Иевский провернул у него за спиной, пользуясь выданной доверенностью на ведение финансовых дел. Суд на время расследования поместил Иевского в СИЗО.

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Комментарии (1)

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Деньги не пахнут, конечно…но я бы отказался от участия в процессе с этими сторонами.
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