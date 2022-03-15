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Маски отменяют в Подмосковье

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Власти Подмосковья 15 марта вслед за столичными отменяют ношение масок. Отменяется и обязательная социальная дистанция в общественном транспорте, а также в других местах общественного пользования.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций», — говорится в телеграм-канале губернатора и правительства Московской области.

В Москве СИЗ и антиковидные меры на предприятиях и в организациях отменили 14 марта. В Петербурге ношение масок пока обязательно, хотя коронавирус в городе отступает.

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Комментарии (3)

NoName1234
Да уже все отменяют эти намордники.. да нашего никак все не дойдёт
Cashmare
тут вам не москва, тут у нас губернатор ух какой самостоятельный, когда москва скажет - тогда пальцем и пошевелит
Андрей_78
Собянин с Воробьёвым своими заявлениями дискредитируют нашего губернатора)
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