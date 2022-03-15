Маски отменяют в Подмосковье

Власти Подмосковья 15 марта вслед за столичными отменяют ношение масок. Отменяется и обязательная социальная дистанция в общественном транспорте, а также в других местах общественного пользования.

«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций», — говорится в телеграм-канале губернатора и правительства Московской области.