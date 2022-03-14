В Казахстане ввели лимит на вывоз наличной валюты

Президент Казахстана запретил вывоз из республики наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов.
«В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан <...> запретить вывоз <...> наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент
Также запрет наложен на вывоз золота и инвестиционных монет из золота и серебра.
Президент РФ Владимир Путин ранее запретил россиянам вывозить из страны более 10 тысяч долларов, а также ввел другие ограничения Указом «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».