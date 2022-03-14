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В Казахстане ввели лимит на вывоз наличной валюты

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Президент Казахстана запретил вывоз из республики наличной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов.

«В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан <...> запретить вывоз <...> наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США», — сообщается 14 марта на сайте Касым-Жомарта Токаева.

Также запрет наложен на вывоз золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Президент РФ Владимир Путин ранее запретил россиянам вывозить из страны более 10 тысяч долларов, а также ввел другие ограничения Указом «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

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Комментарии (2)

07A
СССР 2.0 не за горами!
Malyshev73
токая кормили))
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