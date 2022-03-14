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Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, что будет во втором сезоне

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Режиссер «Игры в кальмара» уже придумал сюжет второго сезона. Об этом 13 марта сообщило издание Comicbook.

В интервью Хван Дон-хёк рассказал, что игрок Сон Ги-хун (главный герой первого сезона) вернется, чтобы выполнить важную миссию для людей всего мира. Если в первом сезоне его интересовало только собственное благополучие, то теперь станет видно, как все испытания, через которые он прошел, трансформировали его как человека.

«Если в первом сезоне Ги-хун — это персонаж, чья человечность проявляется в очень пассивной манере, то во втором сезоне он будет использовать свой опыт и знания об играх более активным образом», — рассказал южнокорейский режиссер.

Также он вернулся к теме происхождения жестокого ведущего игры. Он тоже когда-то был участником смертельных соревнований, смог пройти все испытания и стал ее победителем. Но в итоге выбрал темную сторону — совсем как Дарт Вейдер.

«Некоторые становятся джедаями, а некоторые — Дартом Вейдером, верно? Я думаю, что, возможно, Ги-хун пройдет через определенную критическую точку, где он тоже подвергнется испытанию», — приоткрыл секрет Хван Дон-хёк.

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Комментарии (6)

Аристотель
Интересно, может РФ не выдавать никаких прокатных удостоверений и закрыть этот нескончаемый поток кино-поноса воспитывающего уродов вместо людей?
AmbientGlow
Второй сезон, действие происходит в России. В игре участвует вся страна, только вместо главного приза - кукиш. Нетфликс для просмотра не нужен, достаточно обычного окна.
blackcatwhitecat
мы тут все участвуем в игре в кальмара, нас не удивить...
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