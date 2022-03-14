Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, что будет во втором сезоне

Режиссер «Игры в кальмара» уже придумал сюжет второго сезона. Об этом 13 марта сообщило издание Comicbook.



В интервью Хван Дон-хёк рассказал, что игрок Сон Ги-хун (главный герой первого сезона) вернется, чтобы выполнить важную миссию для людей всего мира. Если в первом сезоне его интересовало только собственное благополучие, то теперь станет видно, как все испытания, через которые он прошел, трансформировали его как человека.



«Если в первом сезоне Ги-хун — это персонаж, чья человечность проявляется в очень пассивной манере, то во втором сезоне он будет использовать свой опыт и знания об играх более активным образом», — рассказал южнокорейский режиссер.

