Режиссер «Игры в кальмара» рассказал, что будет во втором сезоне

Режиссер «Игры в кальмара» уже придумал сюжет второго сезона. Об этом 13 марта сообщило издание Comicbook.
В интервью Хван Дон-хёк рассказал, что игрок Сон Ги-хун (главный герой первого сезона) вернется, чтобы выполнить важную миссию для людей всего мира. Если в первом сезоне его интересовало только собственное благополучие, то теперь станет видно, как все испытания, через которые он прошел, трансформировали его как человека.
«Если в первом сезоне Ги-хун — это персонаж, чья человечность проявляется в очень пассивной манере, то во втором сезоне он будет использовать свой опыт и знания об играх более активным образом», — рассказал южнокорейский режиссер.
Также он вернулся к теме происхождения жестокого ведущего игры. Он тоже когда-то был участником смертельных соревнований, смог пройти все испытания и стал ее победителем. Но в итоге выбрал темную сторону — совсем как Дарт Вейдер.
«Некоторые становятся джедаями, а некоторые — Дартом Вейдером, верно? Я думаю, что, возможно, Ги-хун пройдет через определенную критическую точку, где он тоже подвергнется испытанию», — приоткрыл секрет Хван Дон-хёк.