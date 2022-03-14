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Гонщик, который протащил петербургского полицейского по асфальту, поедет в СИЗО

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Приморский райсуд Петербурга на два месяца заключил под стражу Александра Иванникова, обвиняемого в насилии в отношении полицейского. Об этом 14 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 12 марта на Камышовой улице водитель красного «Хёндэ», будучи пьяным, не выполнил законные требования сотрудника ГИБДД выйти из автомобиля. Мужчина зажал руку инспектора стеклом и надавил на газ, протащив того по асфальту. Дальнейшая погоня за нарушителем попала на видео.

«Фонтанка» писала, что задержали гонщика на улице Матроса Железняка. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом виде.

В ходе судебного заседания фигурант просил отказать следствию в ходатайстве об аресте, аргументом была находящаяся у него на иждивении семья. Но суд решил иначе, и теперь Иванников будет коротать время в СИЗО как минимум до 11 мая.

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