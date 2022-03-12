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В полиции показали погоню за красным «Хёндэ». Автомобиль протащил инспектора ДПС

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Погоня за нетрезвым водителем на красном «Хёндэ» в Приморском районе Петербурга попала на видео. Кадры с задержанием предоставили в ГУ МВД по городу и области.

В ночь на 12 марта на Камышовой улице мужчина не захотел выходить из машины по требованию остановивших его правоохранителей. Водитель некоторое время спорил, а после поднял стекло, зажав таким образом руку сотрудника ДПС. Автомобиль попытался уехать, протащив по асфальту полицейского.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Гонщика удалось оперативно задержать на улице Матроса Железняка. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за езду в нетрезвом виде.

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Комментарии (4)

Денеб
Такой вялый информационный трэш от Фонтанки..... Чтоб про спецоперацию забыли....
Slava_Rossii
Ничего себе "оперативно задержали", пьяница успел на скорости весь район проехать. Налицо непрофессионализм полицейских. Их вообще учат правильно задерживать неадекватных водителей?
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