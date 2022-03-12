В полиции показали погоню за красным «Хёндэ». Автомобиль протащил инспектора ДПС

Погоня за нетрезвым водителем на красном «Хёндэ» в Приморском районе Петербурга попала на видео. Кадры с задержанием предоставили в ГУ МВД по городу и области.



В ночь на 12 марта на Камышовой улице мужчина не захотел выходить из машины по требованию остановивших его правоохранителей. Водитель некоторое время спорил, а после поднял стекло, зажав таким образом руку сотрудника ДПС. Автомобиль попытался уехать, протащив по асфальту полицейского.