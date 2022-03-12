Пьяного водителя брали с боем в Петербурге. Яркий «Хёндэ» протащил инспектора ГИБДД

Ночная погоня может закончиться уголовным делом для жителя Петербурга. Пьяный водитель оказался слишком упертым при остановке его автомобиля.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 12 марта около 2:30 инспекторы ДПС заметили автомобиль, ранее скрывшийся с места аварии. Красный «Хёндэ» остановили на Камышовой улице. Водитель отказался покинуть свое кресло, а когда инспекторы попытались открыть дверь, вдавил педаль газа. Автомобиль протащил сотрудника ГИБДД около 200 метров и хотел скрыться, но был настигнут на улице Матроса Железняка.
36-летний задержанный «надул» 0,590 мг/л. В отношении него составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде, проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил пользования световыми приборами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Мужчина приехал в Петербург из Краснодарского края, две недели назад он уже привлекался за вождение в нетрезвом виде.