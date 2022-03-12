Пьяного водителя брали с боем в Петербурге. Яркий «Хёндэ» протащил инспектора ГИБДД

Уже привлекался за пьянку и поехал дальше. Вот и вся суть законотворческой системы. Суровые наказания там, где можно без них обойтись, и наказания, на которые плевать хотели там, где всё довольно серьезно. Уверен, что эта пьянь ещё поездит по дорогам.