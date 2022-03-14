Петербург ночью накроет туманом

ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает 14 марта, что завтра в Петербурге ночью местами ожидается туман. Это связано с визитом антициклона, который сделал погоду в городе весенней.



Этой ночью любители погодных явлений уже любовались северным сиянием и туманом.