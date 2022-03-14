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Петербург ночью накроет туманом

Антициклон, который принес в Петербург потепление, снова даст любителям красивых фотографий шанс следующей ночью.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает 14 марта, что завтра в Петербурге ночью местами ожидается туман. Это связано с визитом антициклона, который сделал погоду в городе весенней.

Этой ночью любители погодных явлений уже любовались северным сиянием и туманом.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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