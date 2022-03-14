Рекорд тепла зафиксировали в Петербурге. Антициклон поднимет температуру до плюс 3–8 градусов

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает переменную облачность, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха ночью опускалась до минус 3–5 градусов, днем же повысится до плюс 3–5, местами до плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями (даже чаще, чем паcмурно), от минус 9 ночью до плюс 3 днём. Так что сегодняшние плюс 4 — это повышенная для дневных часов температура, отмечает «Яндекс». Самое холодное 14 марта зафиксировано в 1964 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 9.

