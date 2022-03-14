Рекорд тепла зафиксировали в Петербурге. Антициклон поднимет температуру до плюс 3–8 градусов

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает переменную облачность, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха ночью опускалась до минус 3–5 градусов, днем же повысится до плюс 3–5, местами до плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями (даже чаще, чем паcмурно), от минус 9 ночью до плюс 3 днём. Так что сегодняшние плюс 4 — это повышенная для дневных часов температура, отмечает «Яндекс». Самое холодное 14 марта зафиксировано в 1964 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 9.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние антициклона, усиливающегося с северо-запада. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, с активным дневным прогревом. Температура воздуха +4…+6 градусов, по области +2…+7 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.
Во вторник, по его словам, господство антициклона продолжится.
«Добавлю, что минувшее воскресенье, 13 марта, стало в Санкт-Петербурге самым тёплым днём с начала года. Температура воздуха достигла +6,0 градуса, до этого в лидерах был день 1 марта, тогда воздух прогревался до +5,6 градуса», — пишет Леус.
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