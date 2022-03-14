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«Собачка ничего не нашла». Петроградский и Смольнинский райсуды получили сообщения о минировании

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Для Петроградского и Смольнинского районных судов Петербурга утро 14 марта началось с сообщений о минировании. Данные поступили в полицию, пишет объединенная пресс-служба городских судов.

«Здание Петроградского районного суда уже проверили, все хорошо, собачка ничего не нашла. Из двух зданий Смольнинского районного суда эвакуируются участники процессов», — говорится в сообщении.

Как писала «Фонтанка», в России и Белоруссии задержали подростков — предполагаемых лидеров группы «минеров», сообщавших о выдуманных терактах. По версии следствия, они рассылали ложные сообщения о минировании в том числе судов, школ, ТЦ и других объектов в Петербурге.

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Кривдохранители уже трижды отчитывались о полной и окончательной победе над "минёрами". Десятки задержанных. Обещалки про то, что звонки прекратятся после блокировки трафика из Украины. Но ничего не меняется. Значит всё, что рассказывают кривдохранители про свои успехи, - ложь.
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