«Собачка ничего не нашла». Петроградский и Смольнинский райсуды получили сообщения о минировании

Для Петроградского и Смольнинского районных судов Петербурга утро 14 марта началось с сообщений о минировании. Данные поступили в полицию, пишет объединенная пресс-служба городских судов.



«Здание Петроградского районного суда уже проверили, все хорошо, собачка ничего не нашла. Из двух зданий Смольнинского районного суда эвакуируются участники процессов», — говорится в сообщении.



Как писала «Фонтанка», в России и Белоруссии задержали подростков — предполагаемых лидеров группы «минеров», сообщавших о выдуманных терактах. По версии следствия, они рассылали ложные сообщения о минировании в том числе судов, школ, ТЦ и других объектов в Петербурге.

