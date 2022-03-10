В Петербурге эвакуировали главное здание СПбГУ и академическую гимназию

Электронная атака настигла Санкт-Петербургский государственный университет 10 марта. По воле анонима бомбы искали в здании Двенадцати коллегий, в гимназии.



Как стало известно «Фонтанке», пока сотрудники правоохранительных органов проверяли безопасность корпуса СПбГУ на Университетской набережной, 7–9, и академической гимназии при вузе на Собственном проспекте, 1, педагоги и учащиеся дышали воздухом на улице.



В пресс-службе университета уточнили, что к 13:45 проверки были завершены, угроз не обнаружено и сотрудникам и студентам разрешили вернуться в здания.

