В Петербурге эвакуировали главное здание СПбГУ и академическую гимназию

Электронная атака настигла Санкт-Петербургский государственный университет 10 марта. По воле анонима бомбы искали в здании Двенадцати коллегий, в гимназии.
Как стало известно «Фонтанке», пока сотрудники правоохранительных органов проверяли безопасность корпуса СПбГУ на Университетской набережной, 7–9, и академической гимназии при вузе на Собственном проспекте, 1, педагоги и учащиеся дышали воздухом на улице.
В пресс-службе университета уточнили, что к 13:45 проверки были завершены, угроз не обнаружено и сотрудникам и студентам разрешили вернуться в здания.
Не прошло и двадцати минут, как письмо с предупреждением о взрывах получили суды. Автор представился, поздоровался и объявил, что бомбы разложены в Невском, Приморском и Василеостровском судах.
«Никита ничего не требует и ни за что, очевидно, не борется. Спасибо, Никита. Очень интересное письмо», — оценили в объединённой пресс-службе судов.