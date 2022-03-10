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В Петербурге эвакуировали главное здание СПбГУ и академическую гимназию

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Электронная атака настигла Санкт-Петербургский государственный университет 10 марта. По воле анонима бомбы искали в здании Двенадцати коллегий, в гимназии.

Как стало известно «Фонтанке», пока сотрудники правоохранительных органов проверяли безопасность корпуса СПбГУ на Университетской набережной, 7–9, и академической гимназии при вузе на Собственном проспекте, 1, педагоги и учащиеся дышали воздухом на улице.

В пресс-службе университета уточнили, что к 13:45 проверки были завершены, угроз не обнаружено и сотрудникам и студентам разрешили вернуться в здания.

Не прошло и двадцати минут, как письмо с предупреждением о взрывах получили суды. Автор представился, поздоровался и объявил, что бомбы разложены в Невском, Приморском и Василеостровском судах.

«Никита ничего не требует и ни за что, очевидно, не борется. Спасибо, Никита. Очень интересное письмо», — оценили в объединённой пресс-службе судов.

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