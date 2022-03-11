В России и Белоруссии задержали подростков — предполагаемых «минеров» судов и школ Петербурга

В состав группы входили молодые люди от 13 лет до 21 года. Установлено , что за вознаграждение они принимали в телеграм-канале заказы на отправку ложных сообщений о минировании и там же публиковали отчеты о проделанной работе. За последние три месяца с разных электронных адресов они разослали в подразделения МВД по Петербургу и области более 80 ложных сообщений о минировании судов, станций метро, подразделений полиции, учебных заведений и ТЦ в Петербурге. Также в правоохранительные органы поступали звонки с предупреждениями о терактах в административных зданиях и объектах социальной инфраструктуры города.

Из-за лжеминирований были эвакуированы более 10 тысяч человек, проверены более 800 учебных заведений, но ничего опасного обнаружено не было. Как в Петербурге, так и в других регионах РФ были возбуждены дела о заведомо ложных сообщениях о теракте — в общей сложности более 20.



Комплекс мероприятий был проведен сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму и Управления «К» МВД РФ, ФСБ и их коллег из Белоруссии. У предполагаемых участников группы прошли обыски, была изъята компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательное значение.



Как писала «Фонтанка», накануне в главном здании СПбГУ и академической гимназии при вузе прошла эвакуация из-за ложного сообщения о минировании. Также письмо с предупреждением о взрывах получили суды.

