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В России и Белоруссии задержали подростков — предполагаемых «минеров» судов и школ Петербурга

Предполагаемых лидеров группы «минеров», сообщавших о выдуманных терактах, в том числе в Петербурге, задержали в Подмосковье и Витебской области Белоруссии. Это 16-летние подростки, сообщает 11 марта «МВД-Медиа».

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В состав группы входили молодые люди от 13 лет до 21 года. Установлено, что за вознаграждение они принимали в телеграм-канале заказы на отправку ложных сообщений о минировании и там же публиковали отчеты о проделанной работе. За последние три месяца с разных электронных адресов они разослали в подразделения МВД по Петербургу и области более 80 ложных сообщений о минировании судов, станций метро, подразделений полиции, учебных заведений и ТЦ в Петербурге. Также в правоохранительные органы поступали звонки с предупреждениями о терактах в административных зданиях и объектах социальной инфраструктуры города.

Из-за лжеминирований были эвакуированы более 10 тысяч человек, проверены более 800 учебных заведений, но ничего опасного обнаружено не было. Как в Петербурге, так и в других регионах РФ были возбуждены дела о заведомо ложных сообщениях о теракте — в общей сложности более 20.

Комплекс мероприятий был проведен сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму и Управления «К» МВД РФ, ФСБ и их коллег из Белоруссии. У предполагаемых участников группы прошли обыски, была изъята компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Как писала «Фонтанка», накануне в главном здании СПбГУ и академической гимназии при вузе прошла эвакуация из-за ложного сообщения о минировании. Также письмо с предупреждением о взрывах получили суды.

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Комментарии (1)

Pilat
Да ладно, если все это время минеры сидели в России и Беларуси, то их взяли бы давным давно.
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