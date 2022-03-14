ДДТ выложили клип на новую песню «Маленькая смерть»

Группа ДДТ 14 марта на своем канале в YouTube выложила клип на новую песню «Маленькая смерть».



«Маленькая смерть в огромном мегаполисе, // Лежит за остановкой в черном снегу. // Никто не заметил её мёртвые волосы, // Мимо фары сжигают метель не бегу» — с таких слов начинается композиция, выложенная как концертное видео.



Впервые поклонники коллектива услышали «Маленькую смерть» 27 февраля на концерте ДДТ в Туле.



«Это был концерт-молитва! — поделился тогда своими впечатлениями один из слушателей. — Мы молились о мире, подпевая песням и слушая стихи. Это был концерт-разговор Юрия Юлиановича с нами! Разговор о том, как важно думать и понимать, что история мира зависит от каждого. «А что сделал я ради мира?» — вопрос, который задаёт себе Поэт и Музыкант. Это был концерт-размышление о важных событиях, человечности и любви! Спасибо, ДДТ. Мир всем!»

