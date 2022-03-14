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ДДТ выложили клип на новую песню «Маленькая смерть»

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Группа ДДТ 14 марта на своем канале в YouTube выложила клип на новую песню «Маленькая смерть».

«Маленькая смерть в огромном мегаполисе, // Лежит за остановкой в черном снегу. // Никто не заметил её мёртвые волосы, // Мимо фары сжигают метель не бегу» — с таких слов начинается композиция, выложенная как концертное видео.

Впервые поклонники коллектива услышали «Маленькую смерть» 27 февраля на концерте ДДТ в Туле.

«Это был концерт-молитва! — поделился тогда своими впечатлениями один из слушателей. — Мы молились о мире, подпевая песням и слушая стихи. Это был концерт-разговор Юрия Юлиановича с нами! Разговор о том, как важно думать и понимать, что история мира зависит от каждого. «А что сделал я ради мира?» — вопрос, который задаёт себе Поэт и Музыкант. Это был концерт-размышление о важных событиях, человечности и любви! Спасибо, ДДТ. Мир всем!»

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Комментарии (2)

07A
"Батарея, за мир, по противнику, залпом, огонь!" командует русский миротворец, приближая каждым залпом мир во всем мире!
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