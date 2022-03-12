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В Кремле рассказали о видеопереговорах России с Украиной

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Делегации РФ и Украины провели серию переговоров по видеосвязи. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский. По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев», — сказал представитель Кремля «Интерфаксу».

Ранее о переговорах в видеоформате Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Последний на данный момент, третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Беловежской Пуще 7 марта. Обе стороны по итогам встречи сошлись во мнении, что практически никакого прогресса достичь не удалось.

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