Мединский: Наши ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Российско-украинские переговоры будут продолжены, позитивных сдвигов пока нет. Об этом 7 марта по итогам встречи в Беловежской Пуще заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
«Говорить о чем-то позитивном [в политическом и военном плане] пока рано. Мы приехали с большим набором письменных документов, взяли конкретные договора, проекты, предложения, и надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Но украинская сторона взяла документы домой и сказала, что мы вернемся к вопросу на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Надеемся, что в следующий раз сделаем более существенный шаг вперед», – сказал Мединский.
Он отметил, что российская делегация надеется на то, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры, о которых стороны договорились еще в прошлый раз, наконец смогут заработать. По словам Мединского, этот вопрос сегодня обсуждали очень долго.
О том, что существенных прорывов встреча не принесла, заявлял и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, «есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров».
О дате нового раунда не сообщается. Ранее стало известно, что 10 марта на дипломатическом форуме в Анталье запланирована встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.