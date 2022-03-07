Мединский: Наши ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Российско-украинские переговоры будут продолжены, позитивных сдвигов пока нет. Об этом 7 марта по итогам встречи в Беловежской Пуще заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.



«Говорить о чем-то позитивном [в политическом и военном плане] пока рано. Мы приехали с большим набором письменных документов, взяли конкретные договора, проекты, предложения, и надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Но украинская сторона взяла документы домой и сказала, что мы вернемся к вопросу на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Надеемся, что в следующий раз сделаем более существенный шаг вперед», – сказал Мединский.

