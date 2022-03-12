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Путин рассказал Шольцу и Макрону о ходе переговоров с Украиной

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Президент России Владимир Путин в субботу по телефону обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер проинформировал зарубежных коллег о фактах «грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». В то же время, по словам Путина, националистические батальоны срывают планы по эвакуации населения. Он призвал Макрона и Шольца повлиять на Киев с целью прекращения подобных действий.

«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трёх стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных российских требований», — добавили в Кремле.

Стороны договорились продолжить контакты по украинской теме.

Беседа Путина с Макроном и Шольцем стала уже второй за три дня. В последний раз их телефонный разговор состоялся 10 марта, тогда тоже обсуждали Украину.

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