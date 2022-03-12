Путин рассказал Шольцу и Макрону о ходе переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин в субботу по телефону обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что российский лидер проинформировал зарубежных коллег о фактах «грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». В то же время, по словам Путина, националистические батальоны срывают планы по эвакуации населения. Он призвал Макрона и Шольца повлиять на Киев с целью прекращения подобных действий.