Путин рассказал Шольцу и Макрону о ходе переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин в субботу по телефону обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер проинформировал зарубежных коллег о фактах «грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права». В то же время, по словам Путина, националистические батальоны срывают планы по эвакуации населения. Он призвал Макрона и Шольца повлиять на Киев с целью прекращения подобных действий.
«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трёх стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных российских требований», — добавили в Кремле.
Стороны договорились продолжить контакты по украинской теме.
Беседа Путина с Макроном и Шольцем стала уже второй за три дня. В последний раз их телефонный разговор состоялся 10 марта, тогда тоже обсуждали Украину.