Английская премьер-лига из-за санкций отстранила Абрамовича от управления «Челси»

«После введения санкций правительством Великобритании совет лиги отстранил Романа Абрамовича от должности директора футбольного клуба «Челси». Решение Совета не влияет на способность клуба тренироваться и участвовать в матчах, как указано в условиях лицензии, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», – сказано в заявлении АПЛ.

Великобритания 10 марта расширила санкции, включив в список Романа Абрамовича и еще шестерых российских бизнесменов. Их активы в Соединенном королевстве заморожены, им запрещен въезд в страну и совершение сделок с британскими гражданами и компаниями.



Ранее Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба, а позже выставил его на продажу за 3 млрд фунтов.



По данным источников британской The Telegraph, «Челси» предупредил правительство Великобритании, что наложенные на Абрамовича санкции ставят под угрозу способность клуба доиграть текущий сезон и в дальнейшем могут привести к банкротству. Клубу уже пришлось урезать расходы на проведение матча с 800 до 500 тыс. фунтов. Следующим шагом может стать закрытие некоторых секторов стадиона, где станет невозможно обеспечивать безопасность и питание.

