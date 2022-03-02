Абрамович продает «Челси». Деньги направят на помощь жертвам военных действий на Украине

Роман Абрамович официально объявил о продаже британского футбольного клуба «Челси». Сообщение вечером 2 марта опубликовано на официальном сайте команды.



«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба... Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу», — пишет Абрамович.



Он добавляет, что поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Деньги он пообещал направить всем жертвам военных действий на Украине.

