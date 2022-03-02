Абрамович продает «Челси». Деньги направят на помощь жертвам военных действий на Украине

Роман Абрамович официально объявил о продаже британского футбольного клуба «Челси». Сообщение вечером 2 марта опубликовано на официальном сайте команды.
«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба... Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу», — пишет Абрамович.
Он добавляет, что поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Деньги он пообещал направить всем жертвам военных действий на Украине.
«Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией для меня, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», — подытожил Абрамович.