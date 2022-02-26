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Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба

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Бизнесмен Роман Абрамович передал управление лондонским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте команды 26 февраля.

«На протяжении почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – говорится в заявлении Абрамовича.

Бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов.

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Комментарии (1)

267081996
ну, потратил на вас десяток миллиардов фунтов стерлингов...
мне не жалко, я их в России взял.
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