Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба

Бизнесмен Роман Абрамович передал управление лондонским футбольным клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда. Об этом сообщается на сайте команды 26 февраля.



«На протяжении почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах. Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о «Челси». Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – говорится в заявлении Абрамовича.

