Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитки

Альфа-банк с 11 марта ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт в размере 900 рублей плюс
«С 11 марта мы вводим комиссию за снятие любой суммы наличных: 900 рублей +
При этом для покупок, переводов с карты на карту и снятия наличных с кредиток продолжит работать льготный период — можно не платить проценты 100 дней.
Ранее Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты, который будет действовать в стране с 9 марта по 9 сентября. Теперь граждане могут снять со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов наличными. Вне зависимости от валюты счета деньги можно получить только в долларах, сверх 10 тысяч — исключительно рублями по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу валюты, а тем, кто уже взял, придется ее вернуть.