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Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитки

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Альфа-банк с 11 марта ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт в размере 900 рублей плюс 5,9 % от суммы снятия. Это изменение коснется действующих кредиток, по которым раньше можно было бесплатно получить до 50 тыс. рублей в месяц.

«С 11 марта мы вводим комиссию за снятие любой суммы наличных: 900 рублей + 5,9 % от суммы снятия. Это изменение коснётся кредиток, по которым можно бесплатно снимать до 50 000 рублей в месяц», — сказано в сообщении банка. Как пояснили в кредитной организации, это связано с повышением ключевой ставки ЦБ до 20 %: «Из-за этого некоторые тарифы могут повышаться».

При этом для покупок, переводов с карты на карту и снятия наличных с кредиток продолжит работать льготный период — можно не платить проценты 100 дней.

Ранее Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты, который будет действовать в стране с 9 марта по 9 сентября. Теперь граждане могут снять со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов наличными. Вне зависимости от валюты счета деньги можно получить только в долларах, сверх 10 тысяч — исключительно рублями по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу валюты, а тем, кто уже взял, придется ее вернуть.

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Комментарии (7)

revui3
Печально конечно. Но зачем сейчас наличка? Все давно по картам. Я думаю, это больше регуляторное действие, скоро появятся Мир Юнион Пэй, я вижу как внедряется оплата по СБП, по QR коам на многих сайтах. Наша финансовая система в России очень динамичная. На подходе ещё цифровой рубль. А наличка да, будет скоро мало кому нужна.
Gosha_spb
Устойчивый скрепный банк. ))
SKPTM
Работники банковской сферы в приватных разговорах с сомнением смотрят на перспективы и устойчивость этого банка.
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