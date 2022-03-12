Альфа-банк ввел комиссию за снятие наличных с кредитки

Альфа-банк с 11 марта ввел комиссию за снятие наличных с кредитных карт в размере 900 рублей плюс 5,9 % от суммы снятия. Это изменение коснется действующих кредиток, по которым раньше можно было бесплатно получить до 50 тыс. рублей в месяц.



«С 11 марта мы вводим комиссию за снятие любой суммы наличных: 900 рублей + 5,9 % от суммы снятия. Это изменение коснётся кредиток, по которым можно бесплатно снимать до 50 000 рублей в месяц», — сказано в сообщении банка. Как пояснили в кредитной организации, это связано с повышением ключевой ставки ЦБ до 20 % : «Из-за этого некоторые тарифы могут повышаться».

