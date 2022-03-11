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Центробанк: Банки, который взяли с клиентов комиссию при выдаче валюты, обязаны все вернуть

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Центральный банк России в ночь на 12 марта объявил незаконным взимание банком комиссии за выдачу валюты. Брать плату запрещено до 9 сентября 2022 года. А кто уже взял, обязан вернуть.

«Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам», говорится в сообщении ЦБ. Для получения денег клиенту нужно обратиться с заявлением в банк. Вернуть комиссию организация обязана в течение трех дней.

Комиссия может быть либо зачислена на банковский счет, либо выдана наличными.

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