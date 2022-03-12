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Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Пекине

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Сборная Китая впервые в своей истории выиграла медальный зачет зимних Паралимпийских игр. Спортсмены из Поднебесной стали победителями досрочно, когда преследовавшая их Украина не смогла выйти в финал турниров по керлингу на колясках и следж-хоккею.

Китайским спортсменам удалось завоевать 18 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые медали. На втором месте идут украинцы (10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых). Третья строчка у Канады (8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых).

Паралимпиада в Пекине завершится 13 марта. Остается разыграть семь комплектов медалей.

Спортсменам из России и Белоруссии в Играх участвовать запретили. Позже стало известно, что РФ проведет свои соревнования для паралимпийцев в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта.

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Комментарии (1)

hal9000
А чё толку??...медали и грамоты делают в Китае...они бракованные..)
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