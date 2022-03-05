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Россия проведет альтернативные игры для паралимпийцев в Ханты-Мансийске

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта и Министерству финансов РФ, а также правительству Ханты-Мансийского округа проработать вопрос об организации паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт». В ближайшее время станут известны даты проведения мероприятия, передает ТАСС.

«На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — сказал 5 марта Чернышенко.

Вице-премьер также заявил о необходимости сохранения размера вознаграждения победителям и призерам в объеме, который планировался по итогам Игр в Пекине, — 4 млн рублей за золотую, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую медаль. Кроме того, выплаты должны остаться прежними для тренеров и специалистов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин добавил, что для ведомства было «принципиально важно» организовать соревнования для российских паралимпийцев, которых несправедливо отстранили от Игр в Пекине.

«Мы считаем, что спорт всегда должен быть символом дружбы и единения. Уверен, соревнования в ХМАО пройдут на самом высоком уровне», — отметил он.

3 марта стало известно, что Международный паралимпийский комитет отклонил заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Они не смогут принять участие в соревнованиях.

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Комментарии (12)

BobCat2
А в Ханты-Мансийске условия для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) созданы? Или же в этом будет и соревнования - кто доберётся до места проведения, тот уже и выиграл?
Alex000
Хороший тамада, и конкурсы интересные.
Иван 2пырьев
и альтернативное ТО для своих майбахох, медресесом и бнв!
Так победим!
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