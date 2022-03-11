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Суд в Москве арестовал мать, оставившую младенца из Петербурга под машиной

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Люблинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 39-летней женщины, обвиняемой в попытке избавиться от новорожденного сына. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба столичного управления СК.

Младенца в пакете нашли два дня назад на улице Перова в Москве. Мать сама рассказала, что положила его под автомобиль, надеясь, что ребенок замерзнет до того, как его найдут. Следствие установило, что женщина является многодетной матерью, двое ее детей проживают с бабушкой на территории другого государства.

«Фонтанка» писала, что мальчик, найденный под машиной, родился в Петербурге 6 марта. По словам матери, с его отцом она оборвала отношения ещё в период беременности — мужчина пил.

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