Суд в Москве арестовал мать, оставившую младенца из Петербурга под машиной

Люблинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 39-летней женщины, обвиняемой в попытке избавиться от новорожденного сына. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба столичного управления СК.



Младенца в пакете нашли два дня назад на улице Перова в Москве. Мать сама рассказала, что положила его под автомобиль, надеясь, что ребенок замерзнет до того, как его найдут. Следствие установило, что женщина является многодетной матерью, двое ее детей проживают с бабушкой на территории другого государства.

