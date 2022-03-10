Новорождённого из Петербурга нашли брошенным на автостоянке в Москве. Мать-кукушка задержана

О задержании 39-летней подозреваемой в покушении на убийство матери новорождённого (ст. 106 УК РФ) 10 марта сообщает московский СК. На допросе она рассказала, что родила мальчика в Петербурге, с ним вернулась в столицу, где решила, что не сможет растить второго ребёнка.

Сумку с младенцем накануне около восьми часов утра на автостоянке на улице Перова нашёл подросток.

Фото: Прокуратура Москвы Поделиться Поделиться







«Мальчик живой, родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта 2022 года. Госпитализирован в одну из столичных детских больниц», — уточнили в прокуратуре Москвы.

Фото: Прокуратура Москвы Поделиться Поделиться







По предварительным данным ведомства, женщина воспитывает ещё одного ребёнка 14 лет, некоторое время назад овдовела, в столице постоянного места жительства нет.

Сама она добавила на допросе, что отношения с отцом младшего сына прекратила ещё во время беременности — он злоупотреблял спиртным.

Следователь ждёт мужчину на допрос, для женщины будут просить в суде арест. Старший ребёнок также находится в больнице, его жизнеустройство проконтролирует прокуратура.