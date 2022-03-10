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Новорождённого из Петербурга нашли брошенным на автостоянке в Москве. Мать-кукушка задержана

Следственный комитет будет добиваться ареста для женщины, которая привезла из Петербурга новорождённого сына и бросила его в сумке на московской автостоянке. Правоохранители уверены, что мать не хотела видеть ребёнка живым.

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О задержании 39-летней подозреваемой в покушении на убийство матери новорождённого (ст. 106 УК РФ) 10 марта сообщает московский СК. На допросе она рассказала, что родила мальчика в Петербурге, с ним вернулась в столицу, где решила, что не сможет растить второго ребёнка.

Сумку с младенцем накануне около восьми часов утра на автостоянке на улице Перова нашёл подросток.

Фото: Прокуратура Москвы
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«Мальчик живой, родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта 2022 года. Госпитализирован в одну из столичных детских больниц», — уточнили в прокуратуре Москвы.

Фото: Прокуратура Москвы
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По предварительным данным ведомства, женщина воспитывает ещё одного ребёнка 14 лет, некоторое время назад овдовела, в столице постоянного места жительства нет.

Сама она добавила на допросе, что отношения с отцом младшего сына прекратила ещё во время беременности — он злоупотреблял спиртным.

Следователь ждёт мужчину на допрос, для женщины будут просить в суде арест. Старший ребёнок также находится в больнице, его жизнеустройство проконтролирует прокуратура.

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

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Комментарии (3)

allyouneedislove
и какова дальнейшая судьба младенца? а, Фонтанка? =/

у нас полно тех, кто мог бы его себе забрать... но с бюрократической машиной бороться - задолбаешься...
dedmoroz_5e4d8827384c2
Сумку с младенцем накануне около восьми часов утра на автостоянке на улице Перова нашёл подросток.

слава богу, хэппи энд!))
и крёстный папа образовался))) подрасти только надо чуть-чуть))
killbeachtrash
Грустно смотря через очки...люди мусор - ведь здесь "Страна Величия"...
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