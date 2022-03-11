FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
120.38р132.96р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

И чтобы не нашли. Обвиняемая в покушении на новорождённого сына из Петербурга рассказала, какой видела его смерть

1
Печать

Женщина, приехавшая в Москву из Петербурга с новорождённым сыном, рассказала следователям, как планировала избавиться от ребёнка. Об этом 11 марта сообщили в столичном Следственном комитете.

Показания 38-летней обвиняемой проверили на улице Перова, где утром два дня назад нашли младенца в пакете. Мать подтвердила, что положила мальчика под припаркованный автомобиль, рассчитывая, что он замёрзнет насмерть раньше, чем его найдут.

«Следствием установлено, что женщина является многодетной матерью, двое других детей проживают с бабушкой на территории другого государства», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в прокуратуре сообщали, что фигурантка воспитывает 14-летнего ребёнка. Его, как и младшего брата, пока определили в больницу.

Мальчик, найденный под машиной, родился в Петербурге 6 марта. По словам матери, с его отцом она оборвала отношения ещё в период беременности — мужчина пил. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство матерью новорождённого, следствие будет просить суд арестовать её.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265055770
На территории какого государства?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний