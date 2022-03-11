И чтобы не нашли. Обвиняемая в покушении на новорождённого сына из Петербурга рассказала, какой видела его смерть

Женщина, приехавшая в Москву из Петербурга с новорождённым сыном, рассказала следователям, как планировала избавиться от ребёнка. Об этом 11 марта сообщили в столичном Следственном комитете.



Показания 38-летней обвиняемой проверили на улице Перова, где утром два дня назад нашли младенца в пакете. Мать подтвердила, что положила мальчика под припаркованный автомобиль, рассчитывая, что он замёрзнет насмерть раньше, чем его найдут.



«Следствием установлено, что женщина является многодетной матерью, двое других детей проживают с бабушкой на территории другого государства», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

