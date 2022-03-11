Российский парламент принял закон о возможности граждан покупать золотые слитки за валюту

«В целях стабилизации ситуации на валютном рынке предлагаем разрешить покупку химически чистого золота за наличную иностранную валюту. Сейчас граждане купили большое количество наличной иностранной валюты, таким образом, для того чтобы облегчить процесс вовлечения обратно этой валюты в оборот в российской экономике, предлагаем разрешить покупать золото в банках на эту самую наличную иностранную валюту», — цитирует РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев, который сегодня выступил на пленарном заседании в Госдуме.

«Что касается права купить золото за иностранную наличную валюту, мы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан поддались панике и просто купили валюту, с которой теперь не знают, что делать», — добавил он.



Ранее Банк России ввел порядок обращения наличной валюты, который будет действовать в стране с 9 марта по 9 сентября. Теперь граждане могут снять со своих валютных счетов и вкладов не более 10 тысяч долларов наличными. Вне зависимости от валюты счета деньги можно получить только в долларах, сверх 10 тысяч — исключительно рублями по рыночному курсу на день выдачи. После этого россияне бросились массово снимать валюту.

