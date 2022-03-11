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Смольный пополняет автопарк на 300 миллионов рублей. Намекает на Hyundai

СПб ГБАУ «Смольнинское» объявило два аукциона на приобретение легковых автомобилей. Всего — 81 машина почти за 300 миллионов рублей.

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Документация опубликована в начале марта. Один аукцион со стартовой стоимостью 150 миллионов включает 60 черных седанов (по 2,5 миллиона за штуку). В обосновании начальной максимальной цены указано: «Hyundai Sonata или эквивалент».

Второй аукцион (137 миллионов рублей) касается 21 автомобиля представительского класса. Это опять-таки черные полноприводные седаны с двигателем Евро-5. Судя по документации, речь идет о 17 GENESIS G90 (за 7 миллионов штука), 3 GENESIS G80 (3,9 миллиона) и одном GENESIS GV80 (6,2 миллиона) или их эквивалентах.

Напомним, сейчас в распоряжении предприятия, которое обеспечивает служебными машинами чиновников и депутатов, — автомобили Toyota и Audi. В последние недели ряд брендов заявили об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине, однако к той же Toyota это не относится. В то же время цены растут на все марки.

О том, как выглядят сейчас петербургские салоны и какое будущее рисуют российскому авторынку эксперты, — читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии (29)

Piter Russo
Как вариант учетные записи в каршеринге пусть купят, поддержат отечественный бизнес)
Klaus_Nesanta
пусть общественный транспорт распахнет для них свои двери
264870441
Предлагаю объявить конкурс на покупку 81 карточки подорожник. 90 поездок в месяц!!!
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