Смольный пополняет автопарк на 300 миллионов рублей. Намекает на Hyundai

Документация опубликована в начале марта. Один аукцион со стартовой стоимостью 150 миллионов включает 60 черных седанов (по 2,5 миллиона за штуку). В обосновании начальной максимальной цены указано: «Hyundai Sonata или эквивалент».

Второй аукцион (137 миллионов рублей) касается 21 автомобиля представительского класса. Это опять-таки черные полноприводные седаны с двигателем Евро-5. Судя по документации, речь идет о 17 GENESIS G90 (за 7 миллионов штука), 3 GENESIS G80 (3,9 миллиона) и одном GENESIS GV80 (6,2 миллиона) или их эквивалентах.