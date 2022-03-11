Смольный пополняет автопарк на 300 миллионов рублей. Намекает на Hyundai

Документация опубликована в начале марта. Один аукцион со стартовой стоимостью 150 миллионов включает 60 черных седанов (по 2,5 миллиона за штуку). В обосновании начальной максимальной цены указано: «Hyundai Sonata или эквивалент».
Второй аукцион (137 миллионов рублей) касается 21 автомобиля представительского класса. Это опять-таки черные полноприводные седаны с двигателем Евро-5. Судя по документации, речь идет о 17 GENESIS G90 (за 7 миллионов штука), 3 GENESIS G80 (3,9 миллиона) и одном GENESIS GV80 (6,2 миллиона) или их эквивалентах.
Напомним, сейчас в распоряжении предприятия, которое обеспечивает служебными машинами чиновников и депутатов, — автомобили Toyota и Audi. В последние недели ряд брендов заявили об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине, однако к той же Toyota это не относится. В то же время цены растут на все марки.
О том, как выглядят сейчас петербургские салоны и какое будущее рисуют российскому авторынку эксперты, — читайте в материалах «Фонтанки».