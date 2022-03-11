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На газоне у предприятия на северо-востоке Петербурга нашли гранату и накрыли её «Фонтаном»

Переполох устроили сотрудники Росгвардии после заявки об обнаружении у предприятия предмета, похожего на гранату.

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Сообщение поступило во вневедомственную охрану накануне около половины четвертого дня, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Когда наряд прибыл на место, сотрудники предприятия указали ему на газон у дома 59 по Полюстровскому проспекту и «гранату» на нем.

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Трогать предмет сотрудники ОВО не стали, огородили его и вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии. Полицейские накрыли его локализатором взрыва «Фонтан».

Обследовав находку, специалисты установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времён Великой Отечественной войны.

Его увезли для дальнейшей утилизации.

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