На газоне у предприятия на северо-востоке Петербурга нашли гранату и накрыли её «Фонтаном»

Сообщение поступило во вневедомственную охрану накануне около половины четвертого дня, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Когда наряд прибыл на место, сотрудники предприятия указали ему на газон у дома 59 по Полюстровскому проспекту и «гранату» на нем.
Трогать предмет сотрудники ОВО не стали, огородили его и вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии. Полицейские накрыли его локализатором взрыва «Фонтан».
Обследовав находку, специалисты установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времён Великой Отечественной войны.
Его увезли для дальнейшей утилизации.