СК возбудил уголовные дела после нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.



По данным СК, 28 февраля в Гааге несколько человек забросали здание посольства в Нидерландах пиротехническими изделиями и повредили машины дипломатов. 7 марта в Дублине мужчина на грузовике протаранил ворота российского диппредставительства. В тот же день неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Россотрудничества в Париже.

