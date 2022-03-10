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СК возбудил уголовные дела после нападений на посольства РФ в Нидерландах и Ирландии

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Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 28 февраля в Гааге несколько человек забросали здание посольства в Нидерландах пиротехническими изделиями и повредили машины дипломатов. 7 марта в Дублине мужчина на грузовике протаранил ворота российского диппредставительства. В тот же день неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Россотрудничества в Париже.

СК считает, что во всех случаях злоумышленники «преследовали цель осложнения международных отношений». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и готовят запросы в компетентные органы Нидерландов, Ирландии и Франции.

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Комментарии (3)

Спикуль
Там в СК явные фетишисты-западники:как что где-то за границей случается-сразу таааак возбуждаются!!! А как тута парню на пробежке ноги просто от нефиг делать сломали,или женщину сапогом в живот ни за что ударили-не волнует вообще! Это ж не заграница,тут это-нормально!
ABfree
А по фактам убийства мирных граждан соседней страны путинской бандой не возбудился?
Денеб
Ну никто нас не любит! Даже под дулом "Кинжала", "Циркона" или "Искандера"....
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