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МИД показал бросок коктейля Молотова в Русский дом в Париже

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В Париже совершено нападение на представительство Россотрудничества. Об этом 7 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ночь с 6 на 7 марта в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью. Она попала в забор. Никто не пострадал.

Мария Захарова / Telegram

«Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений», – написала Захарова. Также она просит «не делать вид, что подобные экстремистские действия – это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России».

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