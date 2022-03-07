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Грузовик задом протаранил ворота российского посольства в Дублине

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В Дублине мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Ирландии. Видео инцидента стало распространяться в соцсетях вечером 7 марта.

Как пишет издание DublinLive, водителя уже задержали и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.

В столице Ирландии проходят акции против спецоперации России на Украине.

Это уже не первый инцидент с российскими представительствами в Европе. Так, накануне неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Россотрудничества в Париже. А за несколько дней до этого сообщалось о нападении на российского дипломата в столице Литвы. Живущие в ЕС россияне жалуются на угрозы.

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Комментарии (14)

Дмитрий_1111
Задом - это чисто по Гейевропейски!!!
266374188
надо им обьявить спецоперацию,они все там наркоманы и содомиты!!!!!!!!!!
DenZol
Выводить из таких стран дипломатов и на месяцок поставки закрыть, пока не извинятся и не накажут этого дебила. Потом ремонт за их счет и заодно пересмотр контрактов.
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