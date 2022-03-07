Грузовик задом протаранил ворота российского посольства в Дублине

В Дублине мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Ирландии. Видео инцидента стало распространяться в соцсетях вечером 7 марта.
Как пишет издание DublinLive, водителя уже задержали и доставили в отдел полиции. По предварительным данным, никто не пострадал.
В столице Ирландии проходят акции против спецоперации России на Украине.
Это уже не первый инцидент с российскими представительствами в Европе. Так, накануне неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Россотрудничества в Париже. А за несколько дней до этого сообщалось о нападении на российского дипломата в столице Литвы. Живущие в ЕС россияне жалуются на угрозы.