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МИД: В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата

В столице Литвы — городе Вильнюсе — с применением физической силы совершено нападение на российского дипломата. Об инциденте вечером 5 марта сообщает МИД РФ.

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«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте главного внешнеполитического ведомства России.

Подробности произошедшего в МИД РФ пока не раскрывают.

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Комментарии (4)

SlawaPiter
Срочно ввести войска в Литву !!!
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