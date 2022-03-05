МИД: В Вильнюсе совершено нападение на российского дипломата

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны», — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте главного внешнеполитического ведомства России.



Подробности произошедшего в МИД РФ пока не раскрывают.