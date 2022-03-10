Burger King приостановил цепочку поставок в Россию

Сеть быстрого питания Burger King решила приостановить всю корпоративную поддержку российского рынка. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 10 марта.



«У Burger King нет корпоративных ресторанов в России. Бизнес полностью франчайзинговый и управляется местным мастером-франчайзи. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», — говорится в сообщении.



В начале марта в Burger King заявили, что сеть не собирается уходить из России.