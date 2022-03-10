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Burger King приостановил цепочку поставок в Россию

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Сеть быстрого питания Burger King решила приостановить всю корпоративную поддержку российского рынка. Об этом сказано в заявлении компании, опубликованном 10 марта.

«У Burger King нет корпоративных ресторанов в России. Бизнес полностью франчайзинговый и управляется местным мастером-франчайзи. Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», — говорится в сообщении.

В начале марта в Burger King заявили, что сеть не собирается уходить из России.

8 марта стало известно, что McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. Кроме того, будет приостановлена работа 70 ресторанов KFC (всего их по стране больше тысячи).

Мастер-франчайзи Burger King в РФ является ООО «Бургер Рус». В России сеть Burger King объединяет 800 предприятий быстрого обслуживания.

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Комментарии (17)

Dmitry Antonov
Коммунисты не смогли сделать приличного досуга для граждан - завтрак, обед и ужин во внешнем заведении, ни по качеству, ни по цене, ну и нефиг дальше стараться. Рестораны - для избранных и воров. Для народа общепит - тошниловки, и домашнее приготовление. Русским женщинам приготовиться. Как что достать и приготовить, чтобы семью накормить И чтобы муж не ругался. Ничего, они выдержат.
lamer
Любители ходить в Бургер Кинг с ведром для напитков уже страдают.
07A
Такие трагедии не каждый народ выдерживает!
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