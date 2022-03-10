Владимир Потанин: Конфискация активов уходящих из России компаний отбросит нас в 1917 год

Конфискация имущества тех фирм, которые уходят из РФ, является сомнительной и опасной идеей. Об этом 10 марта заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, пишет «Интерфакс».



«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий... Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — сказал Потанин.

