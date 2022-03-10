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Владимир Потанин: Конфискация активов уходящих из России компаний отбросит нас в 1917 год

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Конфискация имущества тех фирм, которые уходят из РФ, является сомнительной и опасной идеей. Об этом 10 марта заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин, пишет «Интерфакс».

«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий... Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — сказал Потанин.

Он добавил, что национализация с выкупом предприятий у уходящих компаний является более цивилизованным способом, но также несовершенным: подход чаще применяется для реструктуризации целых отраслей с последующей приватизацией.

Лучшей мерой Потанин считает предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях. «Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — подчеркнул миллиардер.

Отметим, ранее именно о введении внешнего управления в иностранных компаниях, уходящих из России, заявил Владимир Путин.

«Единая Россия» и общественники предложили национализировать предприятия объявивших об уходе из России иностранных компаний, среди которых назывались IKEA, Microsoft, IBM, Volkswagen, Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала инициативу депутатов-единороссов о внешнем управлении активами закрывающихся иностранных компаний (в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам). Минэкономики разрабатывает законопроект, регламентирующий процедуру.

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Комментарии (47)

VKuser6033418
Можно подумать, что Потанин эффективно управляет Норникелем. Ухватил госсобственность сидя в кресле большого чиновника, а теперь рассказывает нам как надо жить.
kolpankolpan
Отнять и поделить как рядом коммунизм.Никто не станет богаче. Все будут нищие только делать будет нечего.Кулаков бомбили на хлеб. Потом сеять было нечего и некому- все сожрали ,а хлеборобы передохли. Идея кретинов. Потанин правильно ответил-надо умно решать вопрос.Ограбить недолго--что дальше?
Kit.
Вижу, некоторые здесь присутствующие пытаются дискредитировать главную опору путинского режима - российскую олигархию.

Я бы на их месте поостерёгся.
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