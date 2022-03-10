Юный петербуржец отправлен на принудительное лечение после расправы над семьёй на Шаумяна

Красногвардейский районный суд освободил от уголовной ответственности обвиняемого в двойном убийстве. 18-летний петербуржец нуждается в лечении, а не в исправлении.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 марта, суд постановил отправить фигуранта на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Экспертиза показала, что он не может привлекаться к уголовной ответственности по состоянию здоровья.
По версии следствия, в январе прошлого года, за пару месяцев до своего восемнадцатилетия, юноша устроил резню в квартире на проспекте Шаумяна. Убиты его 53-летняя мать и её брат, который был на десять лет младше.
На теле женщины насчитали двадцать ножевых ранений, мужчина получил не менее 16 ударов. При задержании молодой человек заявил, что нашёл родных уже мёртвыми. Вскоре изменил показания и рассказал о семейном конфликте, угрозах от дяди и матери, которая не встала на сторону сына.