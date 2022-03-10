Юный петербуржец отправлен на принудительное лечение после расправы над семьёй на Шаумяна

Красногвардейский районный суд освободил от уголовной ответственности обвиняемого в двойном убийстве. 18-летний петербуржец нуждается в лечении, а не в исправлении.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 10 марта, суд постановил отправить фигуранта на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Экспертиза показала, что он не может привлекаться к уголовной ответственности по состоянию здоровья.



По версии следствия, в январе прошлого года, за пару месяцев до своего восемнадцатилетия, юноша устроил резню в квартире на проспекте Шаумяна. Убиты его 53-летняя мать и её брат, который был на десять лет младше.

