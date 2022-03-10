Детская Филармония закрывается на два года, музыканты отдадут ключи под «Прощальную симфонию»

Филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи закрывается на капремонт. Об этом 10 марта сообщил директор Филармонии и ее художественный руководитель Михаил Голиков.
«Мы наконец-то уходим на долгожданный капитальный ремонт, который мы уже ждем многие годы», — рассказал он «Фонтанке».
За время работ, которые займут полтора-два года, капитально отремонтируют две концертные площадки Филармонии, фойе, гардероб, зону для приема зрителей. Фойе станет многофункциональным, там смогут проводить лекции, а Большой зал после реконструкции станет трансформером и сможет легко менять конфигурацию.
Ремонт разбит на этапы, первый из них — основные конструктивные работы — продлится до сентября. На него выделено из бюджета 40 миллионов рублей. Объемы дальнейших вложений пока не называются.
«Эти цифры будут подвергаться дальнейшей индексации в связи с изменением стоимости материалов», — объяснил директор.
Концерты и спектакли, запланированные ранее, не отменяются, они будут проходить на 10 площадках разных районов города: в ДК «Выборгский», КДЦ «Московский», КЦ «Каскад», Мальтийской капелле и многих других.
Символическое прощание со зданием старейшей концертной организации пройдет 19 марта.
«У нас состоится сентиментальный праздник, музыкальный флешмоб «Прощальная симфония». В демонтированном зале выступит оркестр с солистами, прозвучит симфония Гайдна (сочинение, в процессе исполнения которого музыканты уходят со сцены по одному. — Прим. ред.), и я, вместо дирижерской палочки, передам строителям ключи — с этого дня начнутся ремонтные работы», — рассказал Михаил Голиков.