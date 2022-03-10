Детская Филармония закрывается на два года, музыканты отдадут ключи под «Прощальную симфонию»

Филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи закрывается на капремонт. Об этом 10 марта сообщил директор Филармонии и ее художественный руководитель Михаил Голиков.



«Мы наконец-то уходим на долгожданный капитальный ремонт, который мы уже ждем многие годы», — рассказал он «Фонтанке».



За время работ, которые займут полтора-два года, капитально отремонтируют две концертные площадки Филармонии, фойе, гардероб, зону для приема зрителей. Фойе станет многофункциональным, там смогут проводить лекции, а Большой зал после реконструкции станет трансформером и сможет легко менять конфигурацию.

