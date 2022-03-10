Переводчики, нотариусы, риелторы — к ним спешат люди, которые решили срочно уехать из России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться







Точное количество таких неизвестно, но «Фонтанка» писала о том, как выросли цены на авиабилеты — они говорят сами за себя. «Такого еще мы не переживали. Можно сравнить это с началом пандемии, но масштабы сейчас другие. Начиная с прошлой недели количество заказов от частных лиц увеличилось примерно в два раза», — рассказала «Фонтанке» директор бюро переводов «Алфавит» Ольга Попова. По ее словам, спросом пользуется именно перевод документов, необходимых для переезда за границу: дипломы, трудовые книжки, паспорта, счета.

Попова опасается, что вскоре переводчики могут остаться без работы из-за разрыва контактов с международными компаниями и закрытия офисов иностранных фирм в России. Так, о своем уходе с российского рынка уже заявили ряд ресторанных сетей, магазинов одежды и обуви и производителей бытовой химии, этот список пополняется ежечасно. Сотрудники фирм, которые занимаются переводами, тоже задумываются о будущих перспективах. «У меня всегда были документы для тех, кто въезжает или выезжает из страны. Сейчас много переводов российских паспортов, свидетельств и дипломов на английский. Часто в них фигурирует Украина как страна рождения», — рассказал «Фонтанке» переводчик, работающий в одной из профильных частных компаний города. По его словам, за последнюю неделю работы стало значительно больше, но уже в ближайшем будущем он ждет спада: «Количество обращающихся людей всегда зависит от таких волнений. В 2020 году были волны людей из Беларуси в Россию, сейчас волны документов на выезд из России. Я боюсь, что [рынок] может схлопнуться. Если приезжать и выезжать никто не будет, корпоративное сотрудничество, поставки из других стран прекратятся, то и переводить нечего будет. Ни документов, ни накладных. У нас много было документов на перевод из командировок зарубежных, инвойсы, декларации».

Нотариусы, с которыми побеседовала «Фонтанка», утверждают, что в последнее время они не сталкивались с увеличением количества клиентов, которым нужно заверить документы для выезда за рубеж. По словам Кирилла Козлова, число сделок все равно возросло, но связаны они со страхами касательно валютного рынка, например люди стремятся вложить накопления в недвижимость. Другие клиенты, напротив, продают ее. Как утверждает Козлов, последнее с отъездом россиян не связано. Он предположил, что продажи были запланированы еще до украинских событий. Как рассказала сотрудница нотариальной конторы Леонида Таракановского, она тоже не почувствовала большого наплыва будущих эмигрантов. «Наоборот, многие сделки срываются», — уточнила она. Рынок недвижимости, по словам президента Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, на украинские события еще отреагировать не успел: «Это слишком маленький промежуток времени для рынка аренды жилья, чтобы делать какие-то выводы. Как уже доказано многолетним опытом, рынок аренды идет по сезонному принципу: спрос увеличивается вместе с ценами с середины августа до конца октября-ноября. После этого спрос падает, цены стабилизируются и постепенно снижаются, летом эта волна идет заново».

О том, как изменились цены на аренду жилья, читайте на нашем материале «Трёшки» по цене «однушки»: на рынке арендованного жилья наметился обвал Как объяснил Щегельский, сейчас рынок аренды находится в фазе сезонного снижения цен. Связано ли это с большим количеством желающих сдать свои квартиры в аренду на время отъезда, пока говорить рано. «Мы в начале этого пути, через месяц или два, возможно, будет ясна тенденция», — считает глава палаты недвижимости.

Нынешнее положение вещей Щегельский сравнил с 2014–2015 годами. По его словам, на события в Крыму рынок аренды жилья особенно не отреагировал: «Сейчас ситуация та же, но более сгущенная, так сказать. Больше санкций, многие потеряют работу, но все равно положение лучше, чем в начале пандемии. Пока ничего сверхъестественного не случилось, что будет дальше, посмотрим». «Фонтанка» поговорила с собственниками квартир, которые совершенно точно сейчас выставляют ценник не по сезонному принципу, а по «геополитическому». Их монологи — здесь. Собеседники издания также рассказали на своем опыте, как выросло число предложений пожить «за коммунальные услуги». Разумеется, делают их знакомым — или через знакомых. «Основная причина — уехали, не взяли ни растения в горшочках, ни кошек, поливать-кормить надо, — рассказывают адресаты таких предложений. — Поживите, только не замусоривайте слишком и по счету платите».

К слову о животных: видимо, их и правда доверят друзьям, потому что в отелях для домашних питомцев большого ажиотажа не почувствовали. В Booking Cat «Фонтанке» сказали, что у них нет проблем со свободными местами и кошку в гостинице можно оставить хоть на месяц. По мнению сотрудницы все еще готовой для размещения котов «Мурляндии», наличие мест связано с тем, что и платная передержка такого формата, и выезд за границу являются для многих петербуржцев роскошью: «Не так у нас много людей, которые на иностранные компании работают и их готовы увезти». Оставить кошку на передержку в гостинице уже стоит в среднем от 400 до 1 000 рублей в сутки, и в дальнейшем, как считают работники, цены будут только повышаться. «Мы же все в одном мире живем. Подорожание нас тоже, к сожалению, коснется», — сказала собеседница «Фонтанки». На вопрос о точном наличии свободных комнат и уровне спроса в «Мурляндии» ответили уклончиво: «Какое-нибудь место найдем, пусть даже и самое дорогое».

Алина Ампелонская, для «Фонтанки.ру»