«Я объявляю свой дом безъядерной зоной!» Группа «Кино» перепела «пацифистский» хит Цоя

Музыканты группы «Кино» снова собрались в студии, чтобы сделать новую версию классической песни Виктора Цоя. 10 марта в официальном YouTube-канале легендарного коллектива был опубликован клип на песню «Безъядерная зона».
«В этом мотиве есть какая-то фальшь, но где найти тех, что услышат ее? Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом, теперь ты видишь Солнце, возьми — это твое!» — поёт в первом куплете голос Цоя.
Автор: Группа КИНО / YouTube
В ролике в центре внимания полуразрушенный дом с заколоченными окнами, который стоит посреди заснеженного поля. Постепенно дом «оживает». В окнах появляются стёкла и рамы, заснеженное поле становится жёлтым, небо голубым, а вокруг дома появляются зелёные деревья.
Музыканты «Кино» напоминают, что изначально песня была представлена 18 мая 1984 года на II фестивале Ленинградского рок-клуба.
«Марианна Цой рассказывала, что «сам фестиваль имел в качестве девиза какую-то патриотическую фразу, причем всем группам предложили спеть по одной песне, связанной с этим девизом. Что-то там про борьбу за мир, кажется. Цой взял и написал «Безъядерную зону». И тут одумавшееся жюри решило открыть фестиваль этой песней в сольном исполнении Цоя, а само выступление группы поставили последним на фестивале», — сказано в сообщении группы.