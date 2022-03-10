«Я объявляю свой дом безъядерной зоной!» Группа «Кино» перепела «пацифистский» хит Цоя

Музыканты группы «Кино» снова собрались в студии, чтобы сделать новую версию классической песни Виктора Цоя. 10 марта в официальном YouTube-канале легендарного коллектива был опубликован клип на песню «Безъядерная зона».



«В этом мотиве есть какая-то фальшь, но где найти тех, что услышат ее? Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом, теперь ты видишь Солнце, возьми — это твое!» — поёт в первом куплете голос Цоя.