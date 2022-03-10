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Уборка пыли в Петербурге на видео: был воздух почти прозрачный, а стал загадочный

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Аллергики и астматики под ударом: пыли на улицах Петербурга как будто всё больше. Снег постепенно тает под воздействием солнечного тепла, а осадков нет уже несколько дней.

Вот как выглядит уборка пыли в Красногвардейском районе утром 10 марта. Читатель «Фонтанки» Александр сделал видео на пересечении шоссе Революции и проспекта Металлистов, а также на перекрёстке Потапова и Ириновского проспекта. «Привет астматикам», — иронизирует читатель.

Читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» уже писала о пыли и её причинах. Уходящая зима была снежной, скользкие улицы активно обрабатывали песко-соляной смесью, местами избыточно.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Alex000
Не зага-доч-ный, а зага-жен-ный.
Повзрослел.
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