Уборка пыли в Петербурге на видео: был воздух почти прозрачный, а стал загадочный

Аллергики и астматики под ударом: пыли на улицах Петербурга как будто всё больше. Снег постепенно тает под воздействием солнечного тепла, а осадков нет уже несколько дней.



Вот как выглядит уборка пыли в Красногвардейском районе утром 10 марта. Читатель «Фонтанки» Александр сделал видео на пересечении шоссе Революции и проспекта Металлистов, а также на перекрёстке Потапова и Ириновского проспекта. «Привет астматикам», — иронизирует читатель.

