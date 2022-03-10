Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о возможности выполнять рейсы около двух-трех месяцев

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет выполнять рейсы без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти еще около двух-трех месяцев. Об этом на форуме MRO Russia and CIS 2022 заявил технический директор компании Игорь Поддубный.

Техдиректор «Уральских авиалиний» также добавил, что после 24 февраля авиакомпания столкнулась с хакерской атакой, из-за которой часть работников лишилась доступа к информационным системам и в течение пяти дней работала с бумажными носителями.



«Фонтанка» писала, что в России планируют начать производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год. Иностранный двигатель будет заменен на российский ПД-8.



Ранее Минтранс РФ и отечественные авиакомпании обсудили способы сохранения самолетов Boeing и Airbus в России на фоне западных санкций. Эксперты заявляли, что для этого может быть принято решение о национализации всех иностранных судов, однако, по их мнению, детали к ним все равно закончатся спустя полгода и может начаться «каннибализм флота».

