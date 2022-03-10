Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о возможности выполнять рейсы около двух-трех месяцев

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сможет выполнять рейсы без остановки самолетов и разборки воздушных судов на запчасти еще около двух-трех месяцев. Об этом на форуме MRO Russia and CIS 2022 заявил технический директор компании Игорь Поддубный.
«Самолеты «Уральских авиалиний» будут безопасно летать без раздраконивания флота, без остановки самолетов месяца два-три», — цитирует Поддубного 10 марта РБК.
По словам представителя авиакомпании, существуют «цивилизованные возможности» поставок запасных частей и материалов.
Техдиректор «Уральских авиалиний» также добавил, что после 24 февраля авиакомпания столкнулась с хакерской атакой, из-за которой часть работников лишилась доступа к информационным системам и в течение пяти дней работала с бумажными носителями.
«Фонтанка» писала, что в России планируют начать производить по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год. Иностранный двигатель будет заменен на российский ПД-8.
Ранее Минтранс РФ и отечественные авиакомпании обсудили способы сохранения самолетов Boeing и Airbus в России на фоне западных санкций. Эксперты заявляли, что для этого может быть принято решение о национализации всех иностранных судов, однако, по их мнению, детали к ним все равно закончатся спустя полгода и может начаться «каннибализм флота».